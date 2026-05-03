C’è una differenza enorme tra chi si allena perché vuole farlo e chi si allena perché sente di doverlo fare. La differenza non è nella disciplina, non è nel carattere, non è in qualche tratto innato della personalità. È nella mentalità con cui ci si rapporta al movimento, e quella mentalità, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è qualcosa di fisso. Si costruisce, si coltiva, si modifica nel tempo con azioni concrete e intenzionali.

Quasi la metà degli adulti dichiara di non avere motivazione sufficiente per fare esercizio con regolarità. È un dato che dice molto, non sulla pigrizia delle persone, ma su quanto raramente ci si fermi a lavorare sul rapporto con il movimento invece di lavorare solo sul movimento stesso. Una mentalità orientata al fitness, come la definiscono gli esperti di psicologia dello sport, non è la mentalità di chi ama sudare o di chi non ha altro da fare. È un approccio al corpo e all’attività fisica in cui l’esercizio viene percepito come qualcosa che si ha la possibilità di fare, qualcosa che aggiunge valore alla vita, invece di qualcosa che si è obbligati a sopportare. E questo approccio cambia tutto: la costanza, il piacere, la resilienza nei momenti difficili e, in ultima analisi, i risultati.

Ecco sette passi, costruiti sulle indicazioni di psicologi, psicoterapeuti e fisiologi dell’esercizio, per sviluppare questa mentalità partendo da dove si è adesso.

Prima cosa da fare: accettare che questa mentalità si può costruire

Il punto di partenza, quello senza cui tutto il resto non ha senso, è capire che una mentalità orientata al fitness non è una predisposizione genetica. Non ci sono persone nate con la voglia di correre e persone nate condannate al divano. Ci sono persone che nel corso della vita hanno sviluppato un rapporto positivo con il movimento, spesso per via delle esperienze sportive durante l’infanzia o per l’ambiente in cui sono cresciute, e persone che non lo hanno fatto. Ma in entrambi i casi si parla di qualcosa di appreso, non di qualcosa di immutabile.

Sharon Gam, fisiologa dell’esercizio e allenatrice certificata di forza e condizionamento, lo dice con chiarezza: questa mentalità è un’abilità che si può sviluppare, indipendentemente dal punto di partenza. Anche chi in questo momento prova fastidio, ansia o noia al solo pensiero di andare in palestra può arrivare a sentire il movimento come una parte naturale e desiderata della propria vita. Non in una settimana, non con una singola decisione, ma con un processo graduale e intenzionale che inizia dal prendere consapevolezza che il cambiamento è possibile.

Questa consapevolezza non è solo motivazionale: ha conseguenze pratiche immediate. Chi crede di essere semplicemente una persona sedentaria per natura tende a non provare nemmeno a cambiare, perché vede il problema come strutturale. Chi capisce che si tratta di un rapporto da costruire invece di un carattere da avere smette di aspettare di sentirsi diverso e inizia ad agire nel presente per diventare diverso.

Secondo passo: fare chiarezza sui propri valori reali

Prima di parlare di allenamento, di programmi, di frequenze settimanali o di obiettivi fisici, c’è un lavoro più profondo da fare: capire cosa conta davvero nella propria vita. Non quello che si pensa di dover valorizzare, non quello che valorizzano gli altri o i social, ma quello che per se stessi ha un peso autentico.

Gam invita a fare un inventario onesto dei propri valori fondamentali, rispondendo a domande come: quali sono le tre cose più importanti nella mia vita? Cosa ammiro nelle persone che rispetto? Cosa mi muove quando devo prendere una decisione importante? Le risposte a queste domande sono la chiave per ridefinire il significato dell’esercizio fisico in modo che risuoni davvero, invece di rimanere un concetto astratto e generico come stare in salute.

Se uno dei valori fondamentali è essere presente per la propria famiglia, il movimento può essere reinterpretato come il modo per avere l’energia, la vitalità e la longevità necessarie a realizzare concretamente quel valore. Se si valorizza la crescita personale e la sfida, il fitness diventa un laboratorio in cui sperimentare quella crescita ogni settimana. Se si valorizza la socialità, trovare un contesto di allenamento collettivo trasforma l’esercizio da fatica solitaria a occasione di connessione.

Questo processo di reinterpretazione non è artificioso: è un modo per ancomare qualcosa di faticoso a qualcosa che ha già un significato profondo nella propria vita. E quando il movimento è connesso ai propri valori più profondi, smette di essere percepito come un sacrificio esterno e diventa un’espressione di chi si è e di quello a cui si tiene.

Terzo passo: iniziare più in piccolo di quanto si creda necessario

Uno degli errori più comuni di chi vuole sviluppare una routine di movimento è pensare in grande fin dall’inizio. Si decide di andare in palestra cinque volte a settimana, di correre trenta minuti al giorno, di trasformare radicalmente lo stile di vita in un colpo solo. Poi arriva la prima settimana impegnativa, o la prima sensazione di dolorini muscolari, o il primo imprevisto, e tutto crolla perché il sistema era troppo fragile per reggere la realtà quotidiana.

Il modo più efficace per costruire una mentalità da fitness non passa per le grandi imprese ma per le piccole azioni ripetute. Gam suggerisce di ragionare su cosa si può fare ogni giorno per essere una persona leggermente più attiva, senza necessariamente mettere da parte del tempo specifico per un allenamento strutturato. Scegliere le scale invece dell’ascensore. Parcheggiare più lontano dalla destinazione. Fare una telefonata camminando invece di stare seduti. Fare una passeggiata di quindici minuti durante la pausa pranzo. Alzarsi ogni ora dalla scrivania e muoversi per qualche minuto.

Queste micro-azioni non trasformano la forma fisica nel breve termine, ma fanno qualcosa di molto più prezioso: cominciano a costruire l’identità di una persona che si muove, che si prende cura del proprio corpo, che considera il movimento come parte della giornata. E l’identità, come la psicologia del comportamento ha ampiamente documentato, è il motore più potente che esista per il cambiamento delle abitudini. Non si fa quello che si decide di fare: si fa quello che si è.

Quarto passo: trovare il movimento che si vuole fare, non quello che si pensa di dover fare

Questo è probabilmente il passaggio più liberatorio di tutti, e anche quello che viene più spesso saltato con la convinzione implicita che il fitness abbia una forma giusta e una sbagliata, che ci siano esercizi seri e divertimenti che non contano. È una delle idee più dannose che circolano nel mondo del benessere, e smontarla è fondamentale per costruire un rapporto duraturo con il movimento.

Il miglior tipo di esercizio è quello che si fa davvero, dice Gam, con una semplicità che contiene tutta la saggezza necessaria. Non quello che brucia più calorie secondo un’app, non quello che fanno le influencer, non quello che ha più benefici teorici. Quello che si fa. Perché quello che si fa, anche se fosse solo una camminata o una sessione di ballo in salotto, produce adattamenti fisici reali, costruisce l’abitudine del movimento e alimenta la voglia di continuare.

Trovare questo tipo di movimento richiede sperimentazione e una disponibilità a provare cose nuove senza giudicarsi se la prima, la seconda o la terza opzione non funzionano. Provare corsi diversi in palestre diverse. Seguire amici nelle loro attività preferite. Esplorare lo sport come dimensione sociale invece che come performance individuale. Dare una chance ad attività che non si è mai considerato, dall’arrampicata alla danza, dal pilates alle arti marziali, dal nuoto al ciclismo. Senza fretta, con curiosità.

Non serve trovare qualcosa che si ami in ogni singolo aspetto: basta trovare qualcosa che contenga almeno uno o due elementi che danno soddisfazione, che sia la sensazione di forza dopo un esercizio ben eseguito, la socialità di un gruppo, il senso di progressione nel padroneggiare una tecnica, o semplicemente il piacere di stare all’aria aperta. Quell’elemento è il filo che si tiene quando tutto il resto sembra faticoso.

Quinto passo: costruire obiettivi che guidano senza schiacciare

Gli obiettivi sono uno strumento potente quando sono costruiti bene, e un sabotatore silenzioso quando non lo sono. La differenza sta nella loro struttura, e in particolare nel fatto che esistano due tipi di obiettivi che devono lavorare insieme: quelli di risultato e quelli di processo.

Gli obiettivi di risultato sono i traguardi ambiziosi, quelli che danno direzione e senso a lungo termine: correre una gara, raggiungere un certo livello di forza, mantenere una routine costante per un anno intero. Sono importanti perché orientano, ma da soli non bastano perché sono troppo lontani per guidare le scelte quotidiane. È qui che entrano gli obiettivi di processo: le abitudini concrete, misurabili e ripetibili che costruiscono ogni giorno un passo verso quel traguardo lontano. Fare tre sessioni di allenamento a settimana. Camminare diecimila passi al giorno. Fare cinque minuti di stretching ogni mattina.

Gam suggerisce una pratica utile per calibrare la difficoltà degli obiettivi: immaginare una scala da uno a dieci e chiedersi quanto ci si sente sicuri di poter raggiungere l’obiettivo con il piano che si ha. Se la risposta è meno di otto, l’obiettivo è troppo ambizioso o il piano è troppo vago. Non è una questione di ambizione: è una questione di costruire la fiducia che alimenta la motivazione. Quando si raggiunge quello che ci si era prefissati, anche se era piccolo, si produce un’esperienza di successo che il cervello registra e che rende il passo successivo più facile.

Sesto passo: ripulire il feed social da tutto ciò che fa sentire inadeguati

Questo passo sembra superficiale ma ha implicazioni psicologiche profonde che la ricerca sull’autoimmagine e sulla motivazione ha ampiamente documentato. Il modo in cui si è circondati di immagini e narrazioni sul fitness influenza il modo in cui si percepisce il proprio corpo, le proprie capacità e la propria relazione con il movimento, spesso in modo subliminale e inconsapevole.

Gam è diretta su questo punto: il panorama del fitness sui social media ha contribuito a creare aspettative irrealistiche su quello che un corpo medio può o deve raggiungere, alimentando la convinzione che l’esercizio fisico serva principalmente a modificare l’aspetto esteriore. Chi non corrisponde ai canoni estetici della fitculture social, che sono quasi sempre il prodotto di genetica favorevole, risorse economiche elevate e in molti casi sostanze non dichiarate, tende a sentirsi inadeguato e a sviluppare un rapporto con il movimento fatto di colpa e punizione invece che di cura e piacere.

La soluzione non è eliminare i social, ma essere selettivi in modo intenzionale: seguire persone che mostrano il movimento come qualcosa di inclusivo, gioioso e sostenibile, che parlano di salute in modo realistico, che mostrano corpi diversi in modo naturale. Il feed non è neutro: è un ambiente che condiziona il modo in cui ci si vede e ci si relaziona al proprio corpo. Curarlo è un atto di igiene mentale con effetti diretti sulla mentalità da fitness che si sta cercando di costruire.

Settimo passo: tenere un diario di allenamento

L’ultimo passaggio è anche quello che più facilmente viene trascurato perché sembra un dettaglio burocratico in un processo che si vorrebbe fluido e istintivo. Ma annotare gli allenamenti è uno degli strumenti più efficaci per costruire e mantenere una mentalità da fitness nel tempo, per ragioni che vanno ben oltre il semplice monitoraggio dei progressi fisici.

Registrare quello che si fa, come ci si è sentiti durante l’allenamento, il livello di energia, l’umore, la difficoltà percepita, crea nel tempo un archivio di prove concrete del proprio percorso. Questo archivio diventa prezioso nei momenti di stanchezza o di dubbio, quando il progresso sembra invisibile e la motivazione è ai minimi. Rileggere quello che si faceva tre mesi prima e confrontarlo con quello che si fa adesso produce una sensazione di competenza e di progresso che nessun commento esterno può replicare.

Gam suggerisce di andare oltre la semplice registrazione delle ripetizioni e dei chili sollevati, includendo anche note sul proprio stato emotivo durante l’allenamento. Non perché ogni sessione debba essere analizzata psicologicamente, ma perché nel tempo emergono pattern che aiutano a capire quando si rende meglio, in quali condizioni il movimento è più piacevole, cosa drena energia e cosa la genera. Quella conoscenza di sé è uno degli asset più preziosi che si possano costruire in un percorso di fitness duraturo.

Cosa cambia quando la mentalità cambia

Una mentalità orientata al fitness non produce solo corpi più allenati. Produce persone più resilienti, più capaci di vedere le difficoltà come opportunità di crescita invece che come conferme del proprio fallimento, più abili nel trovare soluzioni alternative quando il piano originale non funziona. Queste qualità non rimangono confinate alla palestra: si trasferiscono nel lavoro, nelle relazioni, nella capacità di affrontare le sfide della vita quotidiana con una prospettiva diversa.

Il movimento, quando è scelto invece di subito, quando è connesso ai propri valori invece di essere imposto da una norma estetica esterna, quando è goduto invece di sopportato, diventa qualcosa di completamente diverso da quello che la maggior parte delle persone ha conosciuto fino ad oggi. Diventa una risorsa, non un obbligo. E quella trasformazione inizia nella mente, molto prima di iniziare nel corpo.