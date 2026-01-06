Vagava con un cappio di fil di ferro al collo. Questa la condizione in cui è stato ritrovato un gatto randagio a Camposampiero, in provincia di Padova. Una trappola, mimetizzata nel pelo attorno alla testolina, che avrebbe potuto certamente causarne la morte per soffocamento. Probabilmente a questo ambiva chi ha intrappolato l’animale così.

La vicenda è emersa grazie a una famiglia del posto che da circa due anni si prende cura di alcuni gatti randagi della zona. Nei giorni scorsi è stato notato qualcosa di anomalo attorno al collo di uno dei felini che abitualmente nutrono. I residenti, preoccupati per il ritrovamento, hanno immediatamente contattato il gruppo di volontarie “Sos Zampe in difficoltà”. “La famiglia aveva inizialmente cinque gatti sotto la propria protezione”, spiega Ilaria Torresin, volontaria di Sos, come si legge su Il Mattino di Padova. “Nel tempo, tre di questi sono misteriosamente scomparsi senza lasciare traccia, mentre i due rimasti erano stati regolarmente sterilizzati dai loro benefattori”.