Un gatto è stato trovato impiccato in via Bellaria, a Pistoia, in Toscana. A scoprirlo una passante, che ha dato l’allarme. Un ennesimo caso di violenza contro gli animali, reso noto dall’Oipa Pistoia (Organizzazione Internazionale Protezione Animali). “Chi sa qualcosa lo dica anche in forma anonima a noi che provvederemo a comunicarlo alle autorità competenti”, fa sapere l’associazione. Lo scorso febbraio, in Abruzzo, un altro micio soriano arancione è stato trovato appeso a testa in giù a un cancello e legato con un laccio di ferro al basso ventre. L’autopsia eseguita presso l’Istituto Zooprofilattico di Teramo ha confermato che è morto in modo lento e doloroso.