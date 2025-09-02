Un gatto è stato ucciso a calci da un gruppo di ragazzini ad Assemini, nella città metropolitana di Cagliari. “È accaduto il 26 agosto verso mezzanotte, in corso Asia, chiunque abbia visto qualcosa si faccia avanti”, fa sapere la proprietaria, che si chiede che divertimento abbiano provato nel compiere una tale barbarie. Come si legge su Castedduonline, il fatto sarebbe accaduto nei parcheggi di un supermercato. Il micio sarebbe riuscito a dileguarsi dentro il cortile di una casa dove, successivamente, sarebbe stato rinvenuto morto. Un passante avrebbe notato i giovani intenti ad aggredire il gatto e li avrebbe aggrediti verbalmente, ma la proprietaria cerca testimoni per risalire all’identità dei giovani.