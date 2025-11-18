Nei giorni scorsi un gatto è stato ucciso a sassate nei pressi dell’Istituto Comprensivo di Vignanello (VT). Accanto al corpo del micio sono stati ritrovati dei sassi sporchi di sangue, verosimilmente il mezzo utilizzato per ammazzarlo. A denunciarlo è la Sezione Enpa (Ente nazionale protezione animali) di Viterbo che parla di “ennesimo episodio di violenza contro i gatti nel comune di Vignanello” e di “fatto di inaudita gravità che deve essere immediatamente chiarito e perseguito”.

L’Enpa chiede che venga fatta piena luce su questo ennesimo caso di violenza contro gli animali e sollecita la cittadinanza a segnalare qualsiasi comportamento sospetto: “Non si tratta di ragazzate, ma di veri e propri reati che minano la convivenza civile e non possono restare impuniti. Chi si macchia di simili brutalità – afferma l’associazione – deve essere individuato e fermato. L’educazione al rispetto della vita, a casa come a scuola, non è un dettaglio: è la base della civiltà. Gli animali non sono bersagli: sono esseri viventi, senzienti, con il diritto di esistere e di essere rispettati”.