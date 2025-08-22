Dopo “Maicol Yordan” e “Brayan Spears”, prosegue in Colombia la lunga tradizione dei nomi non convenzionali, quelli ispirati alle star del cinema, dello sport e della musica. Questa volta, però, due genitori colombiani, in occasione della nascita della loro bambina, hanno deciso di strafare, di non omaggiare una persona specifica, bensì un chat bot basato sull’intelligenza artificiale: il più popolare di tutti, ovvero ChatGPT, sviluppato da OpenAI. Hanno quindi optato per una scelta tanto singolare quanto discutibile, chiamando la propria figlia “Chat Yipiti”.

Un omaggio a ChatGPT

Nonostante il nome insolito, la bambina è stata regolarmente registrata, senza alcuna obiezione, presso l’ufficio del Registro nazionale della città di Cereté. In Colombia, sebbene la legge non specifichi nulla riguardo a un elenco di nomi proibiti, conferisce ai funzionari dell’anagrafe nazionale l’autorità di negare la registrazione di un particolare nome, nel caso in cui ritengano che questo possa ledere la dignità o la reputazione di un bambino. In passato, infatti, l’ufficio del Registro nazionale è intervenuto per vietare nomi come “Miperro” (il mio cane) o “Satanás” (Satana), ritenendoli ovviamente fuori luogo e lesivi della dignità di un bambino.

Eppure, la famiglia appassionata di intelligenza artificiale ha avuto il via libera, scatenando però il dibattito sui social. Molti utenti, infatti, hanno espresso preoccupazione riguardo al fatto che i genitori potrebbero non avere alcuna consapevolezza delle conseguenze che la bambina potrebbe avere in futuro a causa del suo strano nome.