Ha gettato il suo barboncino in mare, nello specchio d’acqua antistante il bar Riviera a Bari. Non si sa se fosse vivo o morto nel momento del lancio nelle acque lo scorso sabato sera e per questo ora una donna è accusata di maltrattamenti di animali, in attesa di ulteriori verifiche. Come si legge sul Quotidiano di Puglia, sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale e la Asl veterinaria che hanno recuperato l’animale e stanno procedendo a stabilire come siano andate realmente le cose.