Sembrava un gesto come tanti, fatto con la consueta indifferenza da chi pensa di restare impunito. Un uomo, alla guida della propria auto, ha accostato lungo una strada di Cellole, in provincia di Caserta. Con apparente calma è sceso dal veicolo, ha aperto il bagagliaio, preso un sacco di immondizia e lo ha lanciato tra le sterpaglie a bordo strada. Un gesto veloce, forse ripetuto nel tempo, ma questa volta il destino ha giocato contro di lui: proprio in quel momento, lungo la stessa via, passava il sindaco del paese, Guido Di Leone.

Il primo cittadino, che si stava recando a Baia Domizia in moto, ha assistito alla scena in tempo reale. Senza esitare si è fermato e ha imposto all’uomo di recuperare immediatamente i rifiuti appena abbandonati. L’episodio è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza e poi rilanciato sui social dallo stesso sindaco, che ha voluto denunciare pubblicamente l’accaduto con un messaggio molto chiaro: “Siete stati sfortunati ad incontrarmi. Colto sul fatto. E che sfortuna…”.

La denuncia social e la linea dura contro i trasgressori

La vicenda è stata raccontata con dovizia di particolari dallo stesso Guido Di Leone sul suo profilo Facebook. “Chi sporca viene sanzionato e denunciato. Nessuna tolleranza per chi non ha rispetto del nostro territorio e dei cittadini onesti”, ha scritto, ribadendo la linea dura della sua amministrazione contro ogni forma di inciviltà ambientale. Il post è accompagnato dalle immagini riprese dalle telecamere e da un messaggio forte e diretto alla cittadinanza.

L’episodio ha avuto ampia risonanza sui social e ha raccolto il plauso di molti utenti, che hanno apprezzato l’intervento immediato del sindaco.