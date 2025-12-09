Sarebbe stata tamponata da un furgone l’auto con a bordo la bambina di nemmeno tre mesi morta dopo essere stata sbalzata sulla strada, sabato scorso in un incidente sull’A5 Torino-Aosta, nei pressi di Volpiano.

L’incidente sulla Torino-Aosta, nei pressi di Volpiano

Dalle indagini della Procura di Ivrea emerge la conferma che il veicolo su cui viaggiava la piccola con la madre, in direzione Aosta, è uscita di strada non in modo autonomo, ma dopo l’urto col furgone.

La persona alla guida del furgone si sarebbe inizialmente fermata, per poi scappare. C’è poi una terza auto, al momento non individuata, che avrebbe successivamente investito la bambina.

Gli investigatori che indagano sulla tragedia di Volpiano hanno sentito alcuni testimoni e visionato le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dell’autostrada.

L’auto uscita di strada non in modo autonomo

Inoltre, proseguono gli accertamenti tecnici per capire perché l’ovetto, che avrebbe dovuto proteggere la bimba e che era posizionato sulla Fiat 500X della madre, è stato sbalzato fuori dal mezzo.

La bambina, nonostante i tentativi di soccorso da parte dei sanitari, è deceduta sul posto e la salma è stata portata all’ospedale di Chivasso, nel Torinese. La donna invece è stata estratta dal mezzo ed è stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Bosco di Torino, da dove è stata dimessa nel pomeriggio di ieri.

Le sue parole, una volta superato lo stato di shock, potrebbero essere determinanti per mettere un ordine agli eventi, che in pochi secondi le hanno fatto perdere il controllo del mezzo e hanno causato la morte della sua bambina, nata lo scorso 12 settembre.