Per festeggiare i suoi 80 anni, Gianpietro Nardi ha scelto un regalo speciale, non per sé ma per i suoi dipendenti: nel cedolino di luglio ciascuno ha trovato un bonus di 1.500 euro lordi. Un gesto che l’imprenditore vicentino ha spiegato così al Giornale di Vicenza: “I dipendenti sono il vero capitale dell’azienda, il nostro successo è merito di ciascuno, ognuno per il suo ruolo”. Un riconoscimento che riflette lo stile di vita e di lavoro di Nardi, come sottolineano le figlie Floriana e Anna, oggi amministratrici delegate: “Nostro padre è fatto così”. Alla guida della storica azienda di Chiampo (Vicenza), Nardi ha costruito negli anni un gruppo leader nell’arredamento outdoor, con un fatturato che supera gli 83 milioni di euro e una presenza in 132 Paesi del mondo. L’export, che rappresenta l’80% dei ricavi, è il motore di una crescita costante che parte da tre stabilimenti vicentini, dove vengono realizzati integralmente sedie, tavoli, divani, lettini, sgabelli e accessori da giardino. Ma anche Nardi ha ricevuto un dono per il suo compleanno: le figlie hanno infatti voluto sorprenderlo con un libro firmato dal giornalista Pierluigi Masini. Il volume, dal titolo “Giampietro Nardi. State comodi” (Antiga Edizioni), ripercorre la storia del pioniere vicentino che ha trasformato un’idea in un marchio di riferimento nel design outdoor.