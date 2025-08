Un allevatore di 80 anni è stato aggredito e ferito in modo grave da un giovane bovino mentre lavorava nella stalla della propria azienda. L’episodio ha avuto luogo a Vignale Monferrato, nell’Alessandrino. L’anziano è stato portato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale ad Alessandria e non sembrerebbe non essere in pericolo di vita.

Il bovino, probabilmente infastidito o spaventato, ha colpito l’allevatore con violente testate. Un assistente lo ha fermato, calmato e ricondotto nel suo recinto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. I tecnici dello Spresal e dell’Asl hanno avviato accertamenti per approfondire le circostanze dell’accaduto.