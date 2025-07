Gira con un pos contactless pirata e svuota i conti dei turisti ignari ai quali si avvicina con l’apparecchio. L’incubo per chiunque giri con il proprio bancomat o carta di credito. A scoprire il tutto sono stati i carabinieri della stazione di Sorrento, in provincia di Napoli. Lei, una 36enne peruviana, è stata fermata per il furto di una banconota da 100 euro e poi trovata in possesso di un dispositivo mobile per rubare i soldi dei malcapitati, principalmente turisti.

Tra i precedenti della donna c’è anche il furto effettuato con un dispositivo simile ad una turista, in questo caso a Roma, per un importo di circa 9mila euro. Le forze dell’ordine hanno ribattezzato questo tipo di pratica pickpocketing 2.0. La 36enne è stata arrestata e ora si trova in attesa di giudizio presso il tribunale di Torre Annunziata.