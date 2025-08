Un 26enne di Misano ha vissuto un’esperienza drammatica il 31 luglio scorso, quando una sigaretta elettronica è improvvisamente esplosa nella tasca dei suoi pantaloni mentre stava uscendo di casa. L’esplosione ha generato una violenta fiammata che ha innescato l’incendio dei vestiti, provocandogli ustioni di secondo grado alla gamba. Nel disperato tentativo di spegnere le fiamme e gettare via il dispositivo, il ragazzo ha afferrato la sigaretta elettronica con le mani, riportando ulteriori lesioni.

Lo spavento e il dolore lo hanno fatto cadere rovinosamente a terra, dove ha battuto violentemente la testa contro una fioriera. Trasportato d’urgenza in ospedale, i medici hanno dovuto trattare non solo le ustioni ma anche una profonda ferita alla testa, suturata con ben 50 punti.

Le condizioni del giovane, seppur stabili, sono serie, e il trauma psicofisico dell’accaduto lo ha spinto a denunciare il fatto alla Procura della Repubblica per chiarire le responsabilità dietro l’esplosione del dispositivo.

La denuncia e le indagini in corso

Assistito dall’avvocato Stefano Caroli, il ragazzo ha presentato una denuncia dettagliata, sottolineando come la sigaretta elettronica fosse stata regolarmente acquistata in una tabaccheria. Nonostante il dispositivo fosse di produzione cinese, riportava la sigla Ce, che certifica la conformità del prodotto agli standard di sicurezza richiesti per la commercializzazione all’interno dell’Unione Europea.

L’ipotesi di reato avanzata è quella di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle normative sulla sicurezza dei prodotti. Al momento, la denuncia è a carico di ignoti e spetterà agli inquirenti verificare se il dispositivo fosse effettivamente conforme ai regolamenti europei, e se siano state rispettate tutte le procedure di importazione e distribuzione.