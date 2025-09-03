Una bimba tedesca di 4 anni, in vacanza con i genitori al campeggio Villaggio Europa di Grado, in provincia di Gorizia, è morta annegata nel tardo pomeriggio del 2 settembre. Nonostante la velocità dei soccorsi, e l’arrivo di un elicottero del 118, ogni tentativo di rianimare la piccola si è rivelato inutile.

Avviata un’indagine

Stando a quanto riportato dal quotidiano di Trieste il Piccolo, qualcuno avrebbe notato la bambina mentre entrava in acqua. Secondo quanto ricostruito finora, l’allarme è scattato poco dopo le 19, quando qualcuno l’ha notata in mare e l’ha portata a riva, dove in pochi minuti è giunto il personale del 118 con l’elisoccorso.

Una volta constatato il suo decesso, dopo i disperati tentativi di rianimarla, sono state avviate le indagini da parte del personale della Capitaneria di porto, supportate dal Nucleo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Monfalcone.