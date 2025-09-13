Un agente della Polizia Stradale di Vicenza è rimasto ferito nella serata di ieri durante un posto di blocco sull’autostrada A4, all’altezza dell’area di servizio Tesina, a Grisignano di Zocco (Vicenza). Secondo le prime ricostruzioni, il poliziotto sarebbe stato investito da un’auto che non si è fermata all’alt e che, dai primi accertamenti, risulterebbe rubata e probabilmente utilizzata poco prima per una rapina nel Milanese. L’impatto è stato violento: l’agente ha riportato un trauma cranico e altre lesioni. Subito soccorso dal personale del Suem 118, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove si trova attualmente ricoverato con traumi e fratture. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno ricostruendo con precisione quanto accaduto e verificando le responsabilità dell’automobilista in fuga. La notizia ha subito suscitato reazioni istituzionali. “Desidero esprimere – ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia – la mia più sincera vicinanza al poliziotto ferito e alla sua famiglia, insieme a un sentito ringraziamento alla Polizia stradale per la professionalità e il coraggio con cui ogni giorno presidia le nostre strade”.