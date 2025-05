Dramma familiare a Lamezia Terme in provincia di Catanzaro. Bruno di Cello, 30 anni, è stato ucciso dal padre al termine di una lite. L’uomo si è poi costituito alle forze dell’ordine. L’omicidio è stato commesso nel quartiere Marinella nella zona sud della città. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia ed è stato informato il magistrato di turno.

L’omicidio è avvenuto lungo una strada che costeggia una villetta. La vittima percorreva la strada a bordo della sua auto quando è stato raggiunto dal padre Francesco. I due avrebbero avuto quindi una discussione al termine della quale Francesco ha sparato un colpo di pistola contro il figlio, uccidendolo. Quindi si è costituito. Sul posto sono giunti i sanitari del 112 ma per Bruno Di Cello non c’era più niente.

Francesco Di Cello è una guardia giurata in pensione. Gli agenti del Commissariato di Lamezia Terme stanno compiendo gli accertamenti per ricostruire esattamente la vicenda. Sono state sentite alcune persone vicine a padre e figlio e sono in corso perquisizioni a casa dell’uomo. La vittima, secondo quanto scrive Il Quotidiano della Calabria, avrebbe avuto dei precedenti per maltrattamenti verso i genitori e non avrebbe spesso rispettato gli obblighi degli arresti domiciliari. Il delitto sembra quindi essere maturato in un contesto di “disperazione”.