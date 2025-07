Nel primo pomeriggio di oggi, una terribile tragedia ha sconvolto un quartiere residenziale alla periferia di Pisa. In un piccolo condominio di due piani, un uomo ha sparato alla moglie, uccidendola, e subito dopo ha rivolto l’arma contro se stesso, togliendosi la vita. L’uomo, una guardia giurata, dopo il gesto avrebbe telefonato ai familiari e al 112, annunciando quanto stava per fare. Le forze dell’ordine, giunte tempestivamente sul posto insieme alla scientifica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di entrambi.

Indagini in corso, nessun altro presente in casa

Secondo quanto riferito, al momento della tragedia in casa non era presente nessun altro. La polizia sta lavorando per ricostruire la dinamica esatta e i possibili motivi alla base del gesto estremo. I vicini, sconvolti, hanno raccontato di non aver udito nulla, se non l’arrivo delle forze dell’ordine. Le indagini proseguono per chiarire il contesto in cui si è consumato il dramma.