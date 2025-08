Aveva sconfitto un linfoma di Hodgkin e mai avrebbe immaginato che la sua vita sarebbe comunque finita a soli 29 anni per colpa di un incidente stradale. La storia arriva da San Michele di Piave, una frazione del Comune di Cimadolmo (Treviso), dove un ragazzo ha perso la vita lo scorso sabato 2 agosto a Mareno di Piave, mentre era al volante della sua Alfa. Il giovane lascia la mamma, il padre e una sorella, che già avevano dovuto affrontare insieme a lui la sfida del tumore.

In base alle prime ricostruzioni, quella sera l’auto guidata dal 29enne ha invaso la corsia opposta all’altezza del civico 69 di via Distrettuale, andando a schiantarsi contro un van Ford che viaggiava in direzione opposta. La Procura, fa sapere Trviso Today, come atto dovuto ha aperto un fascicolo in cui si ipotizza il reato di omicidio stradale.