Guerra senza soldati: in prima linea ci andranno i robot, in Ucraina è già realtà.

L’Ucraina ha rivelato come ha distrutto una posizione di prima linea russa senza un solo soldato a terra, grazie a un’offensiva interamente robotica.

A quanto riferisce Perkin Amalaraj sul Daily Mail, l’attacco a una posizione russa a nord della città ucraina di Kharkiv, nell’Ucraina orientale, ha visto la 13a Brigata della Guardia Nazionale Khartiya lanciare circa 50 veicoli aerei senza pilota. L’attacco di cinque ore, ritenuto il primo del suo genere, ha lasciato diversi cadaveri russi sulla sua scia e ora ha portato altre unità ucraine a pianificare missioni simili.

La guerra senza soldati



Il tenente Andriy Kopach, specializzato in droni terrestri, ha detto al Wall Street Journal che quando è iniziato l’assalto mattutino, le truppe ucraine si sono inginocchiate nella neve profonda per rilasciare cinque veicoli terrestri senza pilota in punti diversi a diverse miglia dalla prima linea per evitare di attraversare i segnali e confondere i robot. Questi cinque veicoli terrestri erano dotati di enormi mitragliatrici e cinture di munizioni. Le riprese video hanno mostrato i veicoli terrestri che si trascinavano su terreni innevati vicino a Kharkiv. Erano assistiti da uno sciame di droni con visuale in prima persona (FPV), tra cui uno montato con un fucile d’assalto e molti che lanciavano esplosivi, mentre si avvicinavano alle linee nemiche.

Tutto questo è stato coordinato da un posto di comando vicino alla linea del fronte.

I soldati ai video i droni all’attacco

Le riprese video hanno mostrato diversi soldati ucraini seduti in un posto di comando di fronte a decine di schermi, sui quali venivano trasmesse loro informazioni di battaglia in tempo reale dallo sciame di droni terrestri e aerei a loro disposizione.

Una clip sembrava mostrare un drone terrestre mobile che si dirigeva verso un bunker russo durante la battaglia e si faceva esplodere.

La brigata Khartiya ha anche rivelato di stare lavorando su diversi altri droni terrestri specializzati, tra cui un seminatore di mine e quello che sembra essere un trasportatore di claymore montato e modificato.

Kopach ha dichiarato al giornale che l’attacco era un esperimento per un possibile percorso verso guerre future in cui non ci sarebbe stata alcuna presenza umana a terra.