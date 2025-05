Le hanno sparato contro a bruciapelo con un’arma ad aria compressa. Questa la violenza riservata a una cagnolina di nome Nala, mamma di due cuccioli, rimasta gravemente ferita. L’episodio si è verificato a Vigatto, un quartiere di Parma e a renderlo noto è proprio la Gazzetta di Parma. Un colpo secco alla tempia da una distanza ravvicinata. E così la dolce Nala è caduta a terra.

Tanti i commenti di rabbia via social: “Prendetelo e fategliela pagare in maniera esemplare! Zero tolleranza”, scrive un utente. “Speriamo che si salvi e che gli autori vengano trovati presto”, commenta un altro. E ancora: “Basta non se ne può più punite ‘sti balordi e ora di finirla spero solo che il cane si riprenda”.