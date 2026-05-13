Il tema dei contagi legati all’Hantavirus sta diventando centrale nella gestione sanitaria, mentre i laboratori regionali cercano di rafforzare la sorveglianza sui contatti dei casi confermati. La difficoltà principale riguarda la disponibilità di test diagnostici adeguati, in un contesto in cui gli strumenti disponibili sono spesso limitati o non ancora certificati per uso clinico. Le autorità sanitarie lavorano seguendo le indicazioni ministeriali per intercettare tempestivamente le infezioni e ridurre il rischio di ulteriori catene di trasmissione.

“Siamo in fase di screening attivo, vale a dire che stiamo intercettando le persone che sono state in contatto con i casi confermati e per questo è cruciale avere un test sensibile clinicamente”, dice all’ANSA il microbiologo clinico Francesco Broccolo. “Non ha senso – prosegue – fare il tracciamento solo nei sintomatici perché anche chi non ha sintomi potrebbe essere infettivo”. Il monitoraggio dei contagi, spiega, diventa quindi essenziale per evitare che la diffusione resti sottostimata, soprattutto nelle fasi iniziali dell’infezione, quando i segnali clinici possono essere assenti ma la capacità di trasmissione già presente.

Un ulteriore elemento riguarda l’analisi genetica dei contagi osservati nei casi più recenti. A Zurigo è stato isolato un ceppo virale la cui sequenza risulta simile al 99% a quella individuata in Argentina nel 2018. Questo dato suggerisce che il virus non abbia subito significative mutazioni nel tempo, mantenendo una struttura genetica relativamente stabile. “Si tratta di un dato rilevante su due fronti: da un lato – rileva l’esperto – conferma che il virus è relativamente stabile; dall’altro suggerisce che i kit Ruo attualmente disponibili, sviluppati su ceppi argentini, abbiano ottime probabilità di funzionare anche sul virus attualmente in circolazione — un margine di affidabilità diagnostica non trascurabile in attesa di strumenti certificati ad hoc”.