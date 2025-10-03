Due novelli sposi di Bhopal, in India, hanno deciso di avviare le pratiche per il divorzio per un motivo alquanto particolare: non sono riusciti a far andare d’accordo i rispettivi animali domestici, un cane e un gatto. Uniti dalla passione per gli animali, i due, dopo un periodo di fidanzamento, hanno deciso di sposarsi e di andare a convivere. Per uno strano scherzo del destino, il loro matrimonio si è concluso proprio a causa di quell’amore che li aveva così tanto uniti. Dal primo giorno del loro matrimonio, infatti, la convivenza si è trasformata in un incubo domestico quando il cane di lui, come dichiarato dalla donna, ha iniziato a infastidire ripetutamente il suo gatto. Lui, dal canto suo, si è difeso affermando che la futura moglie, come avevano pattuito, non avrebbe dovuto portare animali nella loro nuova casa, aggiungendo che il gatto di lei lo disturbava in continuazione aggirandosi sopra il loro acquario.

Tira e molla tra sposini

Mentre lei si è rifiutata di rinunciare al suo amato gatto, continuando ad accusare il cane del marito di essere fin troppo aggressivo, lui, come prevedibile, si è schierato dalla parte del suo fedele compagno, sostenendo che fosse il gatto della moglie a causare i problemi più “destabilizzanti” in casa. In mezzo a questa tensione crescente, i parenti di entrambi hanno cercato inutilmente di mediare sulla questione, proponendo uno riconciliazione logica e pacifica. I due novelli sposi si sono confrontati anche con uno psicologo, ma la situazione non è cambiata: entrambi, infatti, si sono schierati dalla parte del loro rispettivo animale, mandando in frantumi il loro matrimonio.

“Le persone cercano compagnia negli animali domestici e a volte li antepongono alle relazioni umane”, ha affermato la consulente familiare Shail Awasthi. “Quando entrambi i partner si rifiutano di adattarsi, matrimoni come questi possono anche fallire. Ciò riflette una tendenza crescente delle persone a prendere alla leggera le relazioni, credendo che gli animali domestici possano sostituire i legami umani”.