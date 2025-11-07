“O famo strano”, recitava Carlo Verdone in una delle scene più famose di tutta la sua filmografia. Quella in Viaggi di Nozze è una battuta iconica, ma una coppia tedesca, in viaggio sull’autostrada A1 nello Stato federale della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania, sembra aver preso fin troppo alla lettera il suggerimento spericolato di Ivano e Jessica.

Sesso ad alta velocità

Lo scorso lunedì mattina, gli agenti hanno ricevuto la segnalazione di una vettura che procedeva a zig-zag tra le corsie e che rischiava ripetutamente di uscire di strada. Stando alle dichiarazioni dell’automobilista che ha allertato le forze dell’ordine, l’auto incriminata per abbia sterzato più volte, costringendo perfino un camion a dover accostare sulla corsia d’emergenza. Il testimone, dopo aver superato il veicolo, voleva vederci chiaro e alla fine pare averci visto fin troppo bene: il conducente dell’auto e la passeggera al suo fianco, forse in quel momento in ben altre posizioni, stavano consumando un rapporto sessuale in pieno giorno a una velocità di 140km/h. Una “bravata” di notevole fattura che però ha esposto loro e gli altri automobilisti a una serie infinita di rischi.

I due alla fine sono stati fermati dagli agenti in un’area di servizio di Münster. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 37, che ora dovrà rispondere di “interruzione pericolosa della circolazione stradale”.