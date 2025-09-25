Due turiste francesi hanno raggiunto l’aeroporto di Treviso Antonio Canova con un ritardo estremo. Affannate e di corsa, a cinque minuti dalla partenza del loro aereo diretto a Tolosa, le due hanno raggiunto il gate trovandolo naturalmente chiuso. La loro idea era comunque quella di partire a tutti i costi. Senza pensarci due volte hanno deciso di forzare la porta di transito alla pista per raggiungere il loro aereo, che era in fase di preparazione per il decollo. L’idea brillante? Raggiungere di corsa il velivolo in pista come nel peggiore dei finali di un film romantico qualsiasi, quindi poi salire a bordo indisturbate. Una volta aperta la porta, però, le due hanno fatto scattare una serie infinita di allarmi. La loro folle corsa è dunque durata molto meno del previsto: la polizia, infatti, le ha individuate e bloccate immediatamente.

Uscita forzata e multa

Le due turiste francesi sono state bloccate dal personale di terra della Società di gestione aeroportuale, senza alcuna ripercussione sulla sicurezza e sulla viabilità dei velivoli in sosta. Rapido anche l’intervento del personale della Polizia di Frontiera, che le ha identificate e sanzionate con un multa di 2.064 euro a testa da pagare entro 60 giorni.

La polizia di Stato, dopo questo surreale episodio, ha rinnovato il consiglio di “raggiungere l’aeroporto con almeno due ore di anticipo sull’orario di partenza previsto dell’aeromobile prenotato, per effettuare tutte le operazioni previste prima dell’imbarco, come i controlli di sicurezza e la verifica documenti e carta di imbarco, al fine di evitare spiacevoli contestazioni e multe salatissime”.