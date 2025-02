L’Ospedale Niguarda di Milano si conferma un’eccellenza della sanità italiana, conquistando il titolo di miglior ospedale del Paese e il 37° posto nella classifica mondiale World’s Best Hospitals stilata dal settimanale Newsweek. L’indagine ha analizzato oltre 2.400 strutture sanitarie in 30 nazioni, assegnando il primo posto assoluto alla Mayo Clinic, a Rochester, negli Stati Uniti. Al secondo posto nella classifica mondiale c’è un altro ospedale americano: Cleveland Clinic, in Ohio. Al terzo posto il Toronto General – University Health Network, in Canada.

Per stilare la classifica, Newsweek ha considerato diversi parametri, tra cui la qualità delle cure, l’eccellenza nella ricerca e la capacità di attrarre professionisti sanitari di alto livello. Il punteggio di ogni ospedale deriva da un sondaggio online rivolto a esperti del settore e dai dati pubblici raccolti dai pazienti sulla loro esperienza post-ricovero.

Le eccellenze italiane in classifica

Tra gli ospedali italiani, il secondo posto spetta al Policlinico Gemelli di Roma, attualmente sede del ricovero di Papa Francesco, che occupa la 44ª posizione mondiale. Seguono il San Raffaele (54° posto) e l’Humanitas (61° posto), entrambi situati nei pressi di Milano. In totale, sono 13 le strutture italiane inserite tra le migliori 250 al mondo.

Alberto Zoli, direttore generale dell’Ospedale Niguarda, ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento ottenuto: “Questo risultato sottolinea il nostro impegno nella ricerca, nell’insegnamento, nell’innovazione e nella cura dei pazienti. È una conferma del valore della nostra squadra e del nostro ruolo di riferimento nella sanità internazionale”.

Gli altri ospedali italiani

Al quinto posto in Italia c’è il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna (73esima posizione nella classifica mondiale). Seguono: l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (117esima posizione), l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – Ospedale Borgo Trento di Verona (119esimo posto), l’Azienda Ospedale Università Padova (128esimo posto), l’Ospedale Policlinico San Matteo di Pavia (135esima posizione), l’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di Roma (177esimo posto), l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze (180esimo posto), l’AOU Policlinico di Modena (215esima posizione), il Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino (219esima posizione).