I suoi cani stavano litigando per dei nuggets di pollo e la loro padrona è intervenuta per cercare di calmarli, ma alla fine è stata sbranata da uno di loro. L’aggressione è avvenuta il 30 luglio 2024 a Southend, in Inghilterra. Nel corso dell’udienza per accertare le cause della morte di Michelle Hempstead, 34 anni, è emerso che a ucciderla sarebbe stato il cane più grande, un incrocio tra un mastino e un Rottweiler, che avrebbe morso fatalmente il braccio della sua padrona, recidendole un’arteria.

Le cause del decesso della donna

La donna è stata trasportata in ospedale ed è morta il 30 luglio al Royal London Hospital in seguito a un’emorragia che le aveva causato a un’insufficienza multiorgano, come emerso durante l’inchiesta avviata subito dopo l’incidente. Il cane che l’ha ferita è stato invece stato sequestrato e abbattuto. Il compagno della vittima, presente durante l’attacco, ha descritto il molossoide come “docile”, affermando che “amava da morire la padrona”. “Non era cattivo in nessun modo”, ha spiegato alla corte, aggiungendo che addirittura la 34enne a volte dava da mangiare all’animale con la sua bocca.