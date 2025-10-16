“Uomini come Turetta esistono perché le donne come te lo hanno fatto arrivare a questo punto”. Questa la frase shock che un professore veneto avrebbe detto a una sua studentessa 13enne, dopo averla sorpresa a fumare durante una gita scolastica. L’episodio sarebbe avvenuto mentre la classe dell’istituto scolastico di Pordenone era in viaggio di istruzione in Trentino. Il tutto è sfociato ora in una denuncia formale, presentata dai genitori della minore coinvolta.

La bocciatura e la confessione ai genitori

Il caso risale allo scorso anno scolastico ma, come ricostruisce il Messaggero Veneto, è venuto a galla solo a fine anno quando l’allieva è stata bocciata in terza media. I suoi genitori, sorpresi dall’esito degli studi, hanno chiesto spiegazioni alla figlia, che in lacrime ha raccontato di essere stata vessata dal professore con vari episodi avvenuti durante tutto l’anno scolastico, tra cui appunto quello verificatosi in gita. La procura di Trento sta valutando il caso, sentendo come testimoni un altro professore e altre compagne di scuola della studentessa, che forniranno la loro versione dei fatti.