Il 2026 sarà un anno pieno di “ponti”. Sfruttando solo 4 giorni di ferie, come ricostruisce il Corriere della Sera, si possono usufruire di ben 23 giorni di ferie.

Il primo ponte è imminente ed è quello di Capodanno. Il 1 gennaio sarà giovedì: non lavorando soltanto venerdì 2 e lunedì 5 si ottiene un ponte lunghissimo che va dal 1 al 6, il giorno dell’Epifania.

La Festa della Liberazione cadrà sabato 25 aprile, quindi niente ponte. Un weekend lungo lo avremo però con la Festa dei lavoratori: il primo maggio 2026 cade infatti di venerdì. Per la Festa della Repubblica invece occorre chiedere un giorno di ferie, il 1 giugno dato che il 2 giugno cadrà di martedì ed è festivo. Si tratta del terzo giorno utile per usufruire di tutti i ponti possibili.

Niente da fare per Ferragosto che cadrà di sabato come la Festa della Liberazione. L’Immacolata Concezione cadrà di martedì: se non si lavora il lunedì 7 dicembre, il quarto e ultimo giorno da chiedere di ferie per potersi fare 23 giorni di ponte, si possono ottenere 4 giorni di stop a partire dal sabato prima. Infine Natale 2026 cadrà di venerdì, che con un Santo Stefano che sarà di sabato.