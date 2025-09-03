In Burkina Faso, un Paese governato da una giunta militare, è stata di recente approvata una legge che criminalizza l’omosessualità. La legge prevede una condanna dai 2 ai 5 anni e una multa per tutte le persone che intrattengono relazioni omosessuali. Come dichiarato dal ministro della Giustizia Edasso Rodrigue Bayala in un servizio trasmesso dalla televisione nazionale del Burkina Faso RTB, per i cittadini stranieri si prevede invece l’espulsione diretta dal Paese. “Se una persona è colpevole di pratiche omosessuali o simili, o di comportamenti bizzarri, dovrà presentarsi davanti al giudice”, ha dichiarato Bayala.

Una legge approvata all’unanimità

Il Burkina Faso è guidato da Ibrahim Traoré, che ha preso il potere con un colpo di stato nel 2022. Traoré ha fin da subito adottato una politica ben precisa, vicina alla Russia e in netto contrasto con quella occidentale. Nello specifico, la politica attuale del Burkina Faso è ostile soprattutto a quella della Francia, che ha governato il Paese fino alla sua indipendenza nel 1960.

Il disegno di legge contro l’omosessualità è stato approvato all’unanimità dai 71 membri non eletti dell’Assemblea legislativa di transizione (ALT), che svolge le funzioni di un Parlamento da quando la giunta ha preso il potere quasi tre anni fa. Già nel 2023, il Consiglio superiore della comunicazione aveva vietato la trasmissione di canali televisivi che promuovevano l’omosessualità. In generale, le relazioni omosessuali sono illegali in un terzo dei Paesi del mondo. In alcuni di questi, inoltre, possono essere punite con la reclusione o persino con la pena di morte. Nel continente africano, l’omosessualità è illegale in circa trenta Paesi: Ghana e Uganda, per esempio, hanno recentemente inasprito le loro leggi, mentre il Mali, alleato del Burkina Faso e anch’esso governato da una giunta, ha adottato una legge simile nel 2024.