Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in casa nella tarda serata di oggi a Calimera, in provincia di Lecce. È il figlio della donna il cui cadavere era stato scoperto in mare nel pomeriggio a Torre dell’Orso a circa 20 chilometri da Calimera.

A dare l’allarme è stato l’ex marito. Il piccolo presenterebbe alcune ferite sul corpo. La donna, originaria della provincia di Reggio Calabria, aveva 35 anni e viveva insieme al figlio nell’appartamento in via Montinari a Calimera, dove poco fa è stato trovato il piccolo, senza vita.

Il cadavere del bambino nella stanza da letto

Il cadavere del bambino è stato scoperto nella stanza da letto. Questa mattina la 35enne non aveva accompagnato il figlio a scuola. Tutte circostanze che sono state appurate dopo che il padre ha presentato denuncia ai carabinieri per la scomparsa dell’ex moglie e del figlio.

In via Montinari, intanto, pochi minuti fa è giunto il sindaco del comune di Calimera, Gianluca Tommasi. Una comunità sgomenta, quella del piccolo centro a pochi chilometri da Lecce per la doppia scoperta dei cadaveri di madre e figlio a poche ore di distanza.