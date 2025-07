Il corpo di Emanuela Ruggeri, la 32enne ritrovata senza vita domenica tra erbacce e rifiuti in via del Mandrione, alla periferia est di Roma, era coperto da un materasso. Antonio Andreuccioli, l’uomo che ha trovato il corpo della donna in avanzato stato di decomposizione, ha affermato: “Erano giorni che sentivo un odore insolito provenire da quelle sterpaglie, così domenica mi sono fatto coraggio e mi sono avvicinato”.

“Qualcuno l’ha voluto nascondere”

Riguardo alla morte di Emanuela Ruggeri, sono ancora molti i dubbi e gli interrogativi da sciogliere. Emanuela indossava gli stessi vestiti con cui era stata vista l’ultima volta la sera del 14 luglio, quando aveva detto alla madre che stava uscendo per incontrare un’amica. Aveva in tasca i documenti, che sono stati decisivi per l’identificazione assieme ai tatuaggi. Il suo cellulare, però, risulta ancora sparito. Fin da subito sul corpo non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire con esattezza cosa le sia accaduto.

“Buttata come spazzatura”, ha dichiarato la madre, Alessandra Loreti. I genitori sono infatti convinti che qualcuno abbia portato Emanuela in quel luogo, a quasi 8 km di distanza da casa sua: “Lei non guidava e lì non può esserci finita da sola”, ha spiegato la madre. Il cadavere della 32enne era coperto da un materasso. Notando la posizione di quel materasso, da tempo abbandonato tra i cespugli, “la mia impressione è che qualcuno abbia voluto coprire e nascondere il cadavere di quella povera ragazza”, ha aggiunto Andreuccioli raccontando il ritrovamento a Il Messaggero.