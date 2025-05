Il vicino tiene un cane in casa, venendo meno a un divieto condominiale, e così, per ripicca, uno degli inquilini decide di liberare due serpenti come intimidazione verso il proprietario dell’animale domestico. Un modo decisamente estremo di mettere in guardia chi non rispetta le regole. La storia è finita sul Bangkok Post e ha fatto il giro del mondo.

“Oggi ne ho portati due. Domani ne porterò altri. Quello più grande non riuscivo a trasportarlo”, ha perfino scritto il condomino. Alla fine, a seguito dell’episodio, l’amministrazione condominiale ha inflitto una multa di 10.000 baht, quasi 300 euro, al proprietario del cane e ordinato la rimozione dell’animale. All’uomo che ha usato i serpenti per intimidare il vicino è stato imposto di allontanare i rettili e ha ricevuto un richiamo scritto ufficiale.