Lo scorso venerdì notte, il padrone di un cane è stato preso a calci e pugni dal buttafuori di un locale torinese, dopo che l’animale aveva fatto i suoi bisogni davanti all’insegna. Il proprietario del cane, un uomo di 41 anni, punta il dito contro un uomo della security del Crazy Love, noto night della città. “Mi hanno preso a pugni e ginocchiate solo perché uno dei miei cani ha fatto pipì davanti al loro locale”, racconta la vittima, che ha necessitato di una medicazione di 15 punti sul labbro, come si legge su TorinoCronaca.

Le due versioni del racconto

“È vero, è cominciato tutto per la pipì – replica il titolare del locale – I ragazzi gli hanno parlato con gentilezza e lui ha iniziato a spintonare. Ci siamo difesi, cosa avremmo dovuto fare?”. Ma il padrone del cane racconta un’altra versione: “I buttafuori mi sono venuti contro e mi hanno spinto, poi mi hanno buttato in mezzo a due macchine per prendermi a ginocchiate in faccia. Hanno pure tirato i capelli alla mia ragazza, incuranti dei tanti ragazzini che hanno assistito alla scena. È spuntato anche un coltello, per fortuna che i cani sono stati bravi”.

Una ricostruzione dei fatti che non coincide con quella fornita dal titolare del locale: “Gli abbiamo detto, con gentilezza, che non si ‘piscia’ davanti alla porta di casa altrui. Lui ha iniziato a spingere e alzare le mani, dicendo ‘ti faccio chiudere il locale’. I buttafuori hanno reagito e uno è stato morso alla testa dal cane, tanto che è poi andato in ospedale”. A fare chiarezza sulla vicenda sarà la polizia, che sta indagando sul caso.