Il suo cane morde una cameriera in un ristorante alla periferia di Mantova e il proprietario dell’animale, invece che soccorrere la donna, fugge via. Per questo un 73enne inglese è stato denunciato dai carabinieri per omissione di soccorso e lesioni personali. La cameriera, 32 anni, è stata medicata al pronto soccorso e poi dimessa con una prognosi di 17 giorni.

Il cane privo di museruola

Il turista è entrato nel locale con il suo pastore tedesco al guinzaglio, che era privo di museruola. Si è seduto al tavolo mentre il cane si è sistemato accanto a lui. La sua cena è proseguita senza problemi fino a quando la cameriera si è avvicinata al tavolo per l’ennesima volta e il cane l’ha azzannata alla coscia destra.

Nel ristorante ci sono stati attimi di panico, con il titolare e il resto del personale che erano impegnati a soccorrere la collega. Invece l’anziano si è alzato da tavola e si è allontanato velocemente con il cane. Ma i carabinieri hanno esaminato le telecamere della zona e sono stai in grado di identificarlo e di denunciarlo.