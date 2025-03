Il capo del Mossad, il servizio segreto di Israele, ha aggiunto nuovi dettagli alla narrazione di come Hezbollah è stata decapitata con l’esplosione contemporanea di migliaia di cerca persone contenenti una piccola ma micidiale dose di esplosivo.

“La prima spedizione contenente solo 500 cercapersone è arrivata in Libano poche settimane prima del massacro del 7 ottobre”, ha rivelato il direttore del Mossad David Barnea. Barnea è stato onorato dall’Institute for National Security Studies (INSS) a nome del Mossad per la loro operazione cercapersone mirata ai terroristi di Hezbollah a settembre.

Dopo aver accettato il premio a nome dell’organizzazione, Barnea ha parlato alla folla.

“Il Mossad non ha carri armati ma la testa”

“L’operazione cercapersone è un chiaro esempio della realizzazione della nostra missione. È stata pianificata dai dipendenti del Mossad in modo creativo, usando raffinatezza e astuzia”.

“Ha mostrato intelligenza, penetrazione e una profonda comprensione dell’avversario, superiorità tecnologica e capacità operative di prim’ordine”.

Barnea ha aggiunto che “l’operazione simboleggia la svolta nella guerra nel nord e il punto di partenza per i dieci giorni durante i quali la marea si è rivoltata contro i nostri nemici. Si può tracciare una linea netta nella guerra nel nord, dai cercapersone all’eliminazione di Nasrallah al cessate il fuoco”.

Un colpo duro per Hezbollah

“Hezbollah ha subito un colpo molto duro che ha spezzato il morale dell’organizzazione. La vittoria nella guerra non si misura dal numero di morti o missili, ma dalla vittoria sul morale e la motivazione del nemico”.

“Il Mossad non ha carri armati, mezzi corazzati per il trasporto del personale, aerei da combattimento o missili. Abbiamo gli uomini e le donne del Mossad che sono il motore delle sue azioni e dei suoi successi. Sono i cervelli creativi [delle operazioni] e rendono possibile l’impossibile”. “La prima spedizione contenente solo 500 cercapersone arrivò in Libano poche settimane prima del massacro del 7 ottobre.”

“L’operazione cercapersone è giovane rispetto all’operazione radio, che fu lanciata nel decennio precedente con Tamir Pardo e Yossi Cohen. L’idea per i cercapersone nacque dal fatto che l’operazione radio era inefficace in tutti i combattimenti. Così pensammo a un altro modo per colpire i terroristi di Hezbollah con un dispositivo che fosse sempre vicino a loro.”

“Attivare entrambe le operazioni (cercapersone e radio) all’inizio della guerra non avrebbe portato al potente risultato che abbiamo ottenuto al momento della sua attivazione.

“Al momento dell’attivazione dell’operazione cercapersone, furono fatti esplodere 10 volte più cercapersone di quanti ne avessimo all’inizio della guerra e il doppio delle radio.”

Maya Gebeily, James Pearson e David Gauthier-Villars

avevano già raccontato a Reuters come si era sviluppata l’operazione.

Le batterie all’interno dei cercapersone armati arrivati ​​in Libano all’inizio dell’anno, parte di un complotto israeliano per decimare Hezbollah, avevano caratteristiche fortemente ingannevoli e un tallone d’Achille, hanno scritto Maya Gebeily, James Pearson e David Gauthier-Villars di Reuters.

Gli agenti che hanno costruito i cercapersone hanno progettato una batteria che nascondeva una piccola ma potente carica di esplosivo al plastico e un nuovo detonatore invisibile ai raggi X.

Per superare la debolezza, l’assenza di una plausibile retroscena per il nuovo ingombrante prodotto, hanno creato falsi negozi online, pagine e post che avrebbero potuto ingannare la due diligence di Hezbollah, come dimostra una revisione degli archivi web di Reuters. Il design furtivo della bomba cercapersone e la storia di copertura attentamente costruita sulla batteria, entrambi descritti qui per la prima volta, fanno luce sull’esecuzione di un’operazione durata anni che ha inferto colpi senza precedenti al nemico libanese di Israele sostenuto dall’Iran e ha spinto il Medio Oriente sempre più vicino a un’area di controllo regionale.

Un sottile foglio quadrato con sei grammi di esplosivo plastico bianco di pentaeritritolo tetranitrato (PETN) è stato schiacciato tra due celle di batteria rettangolari, secondo la fonte libanese e le foto.

Lo spazio rimanente tra le celle della batteria non era visibile nelle foto, ma era occupato da una striscia di materiale altamente infiammabile che fungeva da detonatore, ha detto la fonte.

Questo sandwich a tre strati è stato inserito in una guaina di plastica nera e incapsulato in un involucro di metallo più o meno delle dimensioni di una scatola di fiammiferi.

Dopo aver ricevuto i cercapersone a febbraio, Hezbollah ha cercato la presenza di esplosivi, hanno detto due persone a conoscenza della questione, sottoponendoli agli scanner di sicurezza dell’aeroporto per vedere se attivavano gli allarmi. Non è stato segnalato nulla di sospetto.

I dispositivi erano probabilmente impostati per generare una scintilla all’interno del pacco batteria, sufficiente ad accendere il materiale detonante e a far esplodere il foglio di PETN, hanno detto i due esperti di bombe, a cui Reuters ha mostrato il design del cercapersone-bomba.

Poiché esplosivi e involucro occupavano circa un terzo del volume, il pacco batteria trasportava una frazione della potenza coerente con il suo peso di 35 grammi, hanno detto due esperti di batterie.

“C’è una quantità significativa di massa non contabilizzata”, ha detto Paul Christensen, un esperto di batterie al litio presso la Newcastle University in Gran Bretagna.

Due fonti di sicurezza occidentali hanno affermato che l’agenzia di intelligence israeliana Mossad ha guidato gli attacchi con cercapersone e walkie-talkie.

Reuters non è riuscita a stabilire dove siano stati fabbricati i dispositivi. L’ufficio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha autorità sul Mossad, non ha risposto a una richiesta di commento.

Il Ministero dell’Informazione del Libano e un portavoce di Hezbollah hanno rifiutato di commentare per questo articolo.

Israele non ha né negato né confermato un ruolo. Il giorno dopo gli attacchi, il Ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha elogiato i risultati “molto impressionanti” del Mossad in commenti che sono stati ampiamente interpretati in Israele come un tacito riconoscimento della partecipazione dell’agenzia.

I funzionari statunitensi hanno affermato di non essere stati informati in anticipo dell’operazione.

Dall’esterno, la fonte di alimentazione del cercapersone sembrava una batteria agli ioni di litio standard utilizzata in migliaia di prodotti elettronici di consumo.

E tuttavia, la batteria, etichettata LI-BT783, aveva un problema: come il cercapersone, non esisteva sul mercato.

Quindi gli agenti israeliani hanno creato una storia di fondo da zero.

Hezbollah ha delle procedure di approvvigionamento serie per controllare cosa acquista, ha detto a Reuters un ex ufficiale dell’intelligence israeliana, che non era coinvolto nell’operazione cercapersone.

“Vuoi assicurarti che se cercano, trovino qualcosa”, ha detto l’ex spia, chiedendo di non essere nominato. “Non trovare nulla non va bene”.

Creare storie di fondo, o “leggende”, per gli agenti sotto copertura è da tempo una competenza fondamentale delle agenzie di spionaggio. Ciò che ha reso insolita la trama del cercapersone è che quelle competenze sembrano essere state applicate a prodotti elettronici di consumo onnipresenti. Per i cercapersone, gli agenti hanno ingannato Hezbollah vendendo il modello personalizzato, AR-924, sotto un marchio taiwanese esistente e rinomato, Gold Apollo.

Il presidente di Gold Apollo, Hsu Ching-kuang, ha detto ai giornalisti un giorno dopo l’attacco al cercapersone di essere stato avvicinato circa tre anni fa da un’ex dipendente, Teresa Wu, e dal suo “grande capo, chiamato Tom” per discutere di un accordo di licenza.

Hsu ha detto di avere scarse informazioni sul superiore di Wu, ma ha concesso loro il diritto di progettare i propri prodotti e commercializzarli sotto il marchio Gold Apollo ampiamente distribuito. Reuters non è riuscita a stabilire l’identità del manager, né se la persona o Wu lavorassero consapevolmente con l’intelligence israeliana.

Il presidente ha detto di non essere rimasto impressionato dall’AR-924 quando l’ha visto, ma ha comunque aggiunto foto e una descrizione del prodotto al sito Web della sua azienda, contribuendo a dargli sia visibilità che credibilità. Non c’era modo di acquistare direttamente l’AR-924 dal suo sito Web. Hsu ha affermato di non sapere nulla delle capacità letali dei cercapersone o dell’operazione più ampia per attaccare Hezbollah. Ha descritto la sua azienda come vittima del complotto.

Gold Apollo ha rifiutato di fornire ulteriori commenti. Le chiamate e i messaggi inviati a Wu sono rimasti senza risposta. Non ha rilasciato dichiarazioni ai media dopo gli attacchi.

“Conosco questo prodotto”

A settembre 2023, pagine web e immagini raffiguranti l’AR-924 e la sua batteria sono state aggiunte ad apollosystemshk.com, un sito web che affermava di avere una licenza per distribuire i prodotti Gold Apollo, nonché il robusto cercapersone e la sua ingombrante fonte di alimentazione, secondo una revisione di registri Internet e metadati di Reuters.

Il sito web ha fornito un indirizzo a Hong Kong per una società chiamata Apollo Systems HK. Nessuna società con quel nome esiste all’indirizzo o nei registri aziendali di Hong Kong.

Tuttavia, il sito web è stato elencato da Wu, l’imprenditrice taiwanese, sulla sua pagina Facebook e nei registri di costituzione pubblici quando ha registrato una società chiamata Apollo Systems a Taipei all’inizio di quest’anno.

Una sezione del sito apollosystemshk.com dedicata al LI-BT783 ha posto l’accento sulle eccezionali prestazioni della batteria. A differenza delle batterie usa e getta che alimentavano i cercapersone di vecchia generazione, vantava 85 giorni di autonomia e poteva essere ricaricata tramite un cavo USB, secondo il sito Web e un video promozionale di 90 secondi su YouTube.

Alla fine del 2023, due negozi di batterie sono andati online con il LI-BT783 elencato nei loro cataloghi, ha scoperto Reuters. E in due forum online dedicati alle batterie, i partecipanti hanno discusso della fonte di alimentazione, nonostante la sua scarsa disponibilità commerciale: “Conosco questo prodotto”, ha scritto un utente con lo handle Mikevog nell’aprile 2023. “Ha un’ottima scheda tecnica e ottime prestazioni.

Il sito Web, i negozi online e le discussioni del forum portano il segno distintivo di uno sforzo di inganno, hanno detto a Reuters l’ex ufficiale dell’intelligence israeliana e due ufficiali della sicurezza occidentali. I siti Web sono stati cancellati dal web da quando le bombe dei cercapersone hanno causato il caos in Libano, ma le copie archiviate e memorizzate nella cache sono ancora visibili.

Rimpiangendo il giorno in cui hanno acquistato i cercapersone, i leader di Hezbollah hanno affermato di aver avviato indagini interne per capire come è potuta avvenire la violazione della sicurezza e identificare possibili talpe.

Il gruppo era passato ai cercapersone all’inizio dell’anno dopo aver realizzato che le comunicazioni tramite cellulare erano compromesse dalle intercettazioni israeliane, come riportato in precedenza da Reuters.

Le indagini di Hezbollah hanno contribuito a scoprire come gli agenti israeliani hanno utilizzato una tattica di vendita aggressiva per fare sicuro che il responsabile degli acquisti di Hezbollah abbia scelto l’AR-924, ha detto una delle persone a conoscenza della questione.

Il venditore che ha trasmesso l’offerta ha fatto una proposta molto economica per i cercapersone, “e ha continuato ad abbassare il prezzo finché non è stato coinvolto”, ha detto la persona.