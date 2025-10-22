Il carcere di Bolzano è sbarcato su Instagram. Una pagina social in cui si parlerà della vita dei detenuti e dei progetti di reinserimento. “Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità”, questa la frase di Albert Einstein pubblicata nel primo post ufficiale. Come si legge su Il Dolomiti, la casa circondariale in questione è un edificio austroungarico risalente all’Ottocento, che nei decenni ha attraversato anni difficili, per via di numerose problematiche: dagli spazi limitati agli impianti obsoleti o a per una carenza di personale. Non sono mancate rivolte, suicidi e pure un’epidemia di scabbia tra i detenuti.

Cosa prevede il progetto social

Il quotidiano trentino spiega che il progetto mira a raccontare la realtà del carcere, senza cadere nella trappola della spettacolarizzazione. Si vuole offrire uno spunto di riflessione sulla vita quotidiana all’interno della struttura, dando rilievo alle attività educative, alle collaborazioni con il territorio, senza nascondere le difficoltà che si sperimentano in un tale contesto delicato. L’iniziativa è stata avviata un mese fa e dovrebbe durare sei mesi. Qualora dovesse avere esito positivo, proseguirà anche dopo.