A Ladispoli si è temuto il peggio, ma la storia si è conclusa con una risata. Nei giorni scorsi alcune segnalazioni avevano parlato della presenza di un coccodrillo nel fiume Sanguinara, scatenando l’allarme tra i cittadini e portando all’intervento delle forze dell’ordine e della Protezione civile. Il sindaco Alessandro Grando aveva spiegato in un post su Facebook: “Sono giunte alcune segnalazioni riguardanti la possibile presenza di un rettile di modeste dimensioni. In base alle fotografie e alle testimonianze raccolte potrebbe trattarsi di un piccolo esemplare di caimano, tra i 50 e 70 cm. Non si esclude possa essere uno scherzo di pessimo gusto”.

Alla fine, l’animale era… di plastica: un piccolo coccodrillo gonfiabile, gettato in acqua per gioco. Le immagini iniziali, diffuse sui social, avevano già suscitato qualche sospetto. La scoperta ha ridimensionato la vicenda, trasformando l’ansia in ironia.