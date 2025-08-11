Due figli morti in nove mesi, entrambi deceduti in seguito a degli incidenti stradali in moto, simili tra loro. Questo il dramma che sta vivendo in queste ore mamma Ornella, alle prese con due lutti gravissimi, avvenuti a meno di un anno di distanza tra loro. “Svegliatemi da questo incubo”, ha detto la donna alla sindaca di Loreggia (Padova), dove vive.

Ornella Brugnaro, madre di Michele e Andrea, ha perso entrambi i figli in incidenti in moto avvenuti in circostanze quasi identiche. Lo scorso sabato sera, a due chilometri da casa, Andrea, 47 anni, ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto Benelli lungo via Boscalto Ovest. Uno schianto che si è rivelato fatale, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e dell’elisoccorso. Solo nel novembre 2024 il fratello Michele, 32 anni, era morto in un incidente analogo tra Resana e il Padovano. A questo si aggiunge anche un grave infortunio sul lavoro, che ha visto protagonista il terzo fratello, Alessio.

Nei giorni dell’incidente di Andrea, l’amministrazione cittadina aveva pensato anche di annullare una sagra locale, ma la moglie del motociclista ha voluto che l’evento si facesse. “Purtroppo non c’è nulla che mi possa restituire mio marito. Facciamo che la vita vada avanti. Per noi sarà tutto più difficile. Abbiamo nel cuore il suo amore per la famiglia, per il lavoro, la sua bontà d’animo. Siamo distrutti”. La sindaca di Loreggia Manuela Marangon ha confermato il sostegno alla famiglia: “Quanto è accaduto non è spiegabile razionalmente. Perdere due figli in questa maniera rappresenta una pugnalata al petto di rara violenza. Saremo sempre a disposizione della famiglia Brugnaro”.