Il festino casalingo degenera e qualcuno lancia giù dalla finestra degli oggetti. Tra un delirio e l’altro, finisce giù pure un gatto, che muore sul colpo. L’episodio è avvenuto lo scorso weekend a San Martino di Castrozza, frazione del comune di Primiero San Martino, in Trentino Alto Adige. Una vicenda di cui parla Il Dolomiti e che avrà anche delle conseguenze penali.

Ma cosa è accaduto esattamente? Alcuni dei presenti parlano di un party “molto alcolico”, dove tra un bicchiere e l’altro si è passati pure al lancio degli oggetti. A un certo punto qualcuno avrebbe prima preso in braccio e poi gettato dalla finestra il gatto appartenente al padrone di casa. Il micio sarebbe precipitato per diversi metri, schiantandosi sulla terrazza sottostante e morendo sul colpo. Sul caso indagano i carabinieri, dopo che è stata presentata una denuncia.