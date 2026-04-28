Il fratello lo caccia di casa e lui dà fuoco all’appartamento. È accaduto a Castelnovo Monti, in Appennino Reggiano dove un 33enne marocchino, residente a Grosseto, è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di danneggiamento seguito da incendio. L’episodio risale a giovedì scorso, quando alle 22.30 è stato dato l’allarme ai vigili del fuoco chiamati a intervenire per un rogo nell’abitazione. Spente le fiamme, dalle indagini è emersa l’origine dolosa.

In base a quanto ricostruito dai carabinieri, il fratello sarebbe stato proprio il fratello del proprietario. Sono emerse infatti continue liti per motivi economici che hanno portato il proprietario a ’sfrattare’ il fratello, negandogli ospitalità fino a cambiare la serratura. I militari hanno trovato tracce di intonaco bianco sul giubbotto del 33enne, compatibili con lo sfregamento contro il muro del lucernario utilizzato per raggiungere il tetto e la veranda dove presumibilmente avrebbe appiccato il fuoco. L’uomo, resosi irreperibile, è stato trovato nel garage della stessa palazzina dove si era nascosto.