Lo hanno preso a fucilate, rendendolo cieco a vita. Questa la triste storia del gatto Giulio, che dalla sera della festa della Fogheraccia lo scorso 18 marzo non era più tornato nella sua casa a Villa Verucchio, in provincia di Rimini. L’animale è stato ritrovato 4 giorni dopo, al canile comunale, completamente orbo in entrambi gli occhi, a causa di una fucilata che lo ha colpito in pieno muso.

“Già in passato mi erano spariti dei gatti – ha spiegato la proprietaria dell’animale – Avevo perso le speranze pure con Giulio, quando è apparso un annuncio su Facebook con la sua foto. Sabato sono andato a riprenderlo. Ha perso la vista a entrambi gli occhi perché qualcuno gli ha sparato”. La lastra sul micio ha confermato la violenza subita da Giulio, il cui muso è ancora pieno di pallini che non possono neanche essere asportati. Il gatto è in cura con antibiotico e collirio e bisogna sperare che i proiettili conficcati nel volto non facciano infezione, provocando gravi reazioni che potrebbero portarlo alla morte.