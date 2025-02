In Daghestan, nel Caucaso settentrionale, un gatto ha passato 7 anni sulla tomba del suo proprietario morto. I tentativi di portarlo altrove al sicuro da parte dei volontari sono falliti, perché lui è sempre tornato lì dove riposa il padrone defunto nel 2018.

I soccorritori, che sono riusciti a portarlo in una clinica di Makhachkala, fanno sapere che la salute del micio è peggiorata e ora soffre di diverse malattie. Sono stati proprio i veterinari che lo hanno preso in cura a soprannominarlo Hachiko, come il famoso cane giapponese di razza Akita, vissuto tra il 1923 e il 1935, diventato l’emblema della straordinaria fedeltà del migliore amico dell’uomo.