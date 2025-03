Un gatto è morto dopo essere stato preso a calci in via dei Mille, a Cosenza. Ad assistere alla scena una donna che si è appellata al sito Cosenza 2.0 per denunciare quanto si è verificato davanti ai suoi occhi, inviando anche la foto del micio ucciso. “Questo gattino che vedete in foto è stato ucciso ieri con un calcio da un essere umano (se così si può definire)”, scrive la testimone in una lettere inviata al sito calabrese. “Ho assistito io personalmente alla scena drammatica. E non è la prima volta”, specifica.

Non si tratterebbe di un caso isolato e inoltre la donna spiega che oltre al gatto ucciso con il calcio, “ne stavano avvelenando altri, si sono fermati solo perché hanno visto che ero presente io, che sono intervenuta per tempo. Ma oltre a spargere veleno, gli buttano secchi di acqua, li prendono a calci e con i pali di legno”.

La lettrice aggiunge che pur essendosi appellata alle forze dell’ordine non ci sarebbe stata da parte loro una risposta efficiente in risposta a quanto accaduto. “Questa mattanza deve finire – conclude la donna -. Aiutateci voi, diffondendo questa situazione drammatica. Chiediamo insieme a gran voce che questo massacro abbia finalmente fine”.