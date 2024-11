Il genio, anzi, l’eroina del giorno: l’influencer cinese che per risparmiare ha iniziato a mangiare solo mangime per maiali

C’è un’influencer cinese, tal Douyin Kong Yufeng, che, per risparmiare un po’, ha deciso di iniziare a mangiare del mangime per maiali. Tutto, incredibilmente, vero. Ma andiamo con ordine.

La vicenda

Il 30 ottobre, Kong Yufeng, alias “King Kong Likeke”, ha pubblicato un video su Douyin, la versione cinese di TikTok, in cui annunciava di voler provare a vivere con il cibo più economico sul mercato, almeno per una settimana. La popolare streamer ha raccontato ai suoi fan di aver navigato su Zhihu, un forum cinese noto per la condivisione di suggerimenti di risparmio, e di aver scoperto che il mangime per maiali era l’opzione migliore.

Un grande sacco di mangime per maiali costa, infatti, solo 100 yuan (circa 13 euro) ed è, almeno secondo quanto racconta la nostra eroina, ricco di proteine, povero di grassi e “più sano del cibo da asporto”. Così, alla fine, la ragazza ha scelto proprio il mangime per maiali. Questo, spiega l’influencer, contiene ingredienti naturali come soia, arachidi, sesamo, mais e vitamine aggiunte, e il sapore, insomma, è “squisito”. Il video, squisitezze o meno, ha fatto il giro della Cina e non solo.

Siete poveri e volete provare? Meglio di no. Un esperto di nutrizione ha dichiarato a Shangyou News che seguire l’esempio di Kong Yufeng potrebbe avere conseguenze disastrose, perché il mangime per maiali non è formulato per la digestione umana e affidarsi a esso per il sostentamento potrebbe causare carenze di nutrienti essenziali come calcio, ferro e iodio. Uomo avvisato, mezzo salvato. Forse.