Dopo aver ottenuto un risultato nettissimo nella precedente consultazione, quando aveva superato il suo sfidante con una percentuale vicina all’85%, Adolf Hitler Uunona, consigliere regionale della Namibia, ha deciso di ricandidarsi alle elezioni locali. Se in patria fa parlare di sé per la sua attività politica, fondata sulla lotta alle discriminazioni e sulla rappresentanza delle comunità locali, all’estero è il suo particolare nome ad attirare inevitabilmente l’attenzione della stampa. Nessun errore di battitura, nessuna svista o allucinazione di sorta: il consigliere regionale, per giunta dato tra i favoriti all’ultima tornata elettorale, ha lo stesso nome del dittatore nazista: un fatto alquanto curioso che da anni desta un certo stupore.

Uunona, figura di spicco nel partito Swapo, ha più volte chiarito che la scelta del nome da parte del padre non aveva alcun riferimento al dittatore, sottolineando invece che è il frutto della complessa eredità lasciata dal passato coloniale tedesco in Africa australe. Se in Namibia Uunona può avere una carriera politica, candidarsi e perfino vincere, in Europa, e nello specifico in Italia, la scelta di questo nome sarebbe stata certamente bloccata all’anagrafe per via della normativa vigente che impedisce l’attribuzione di nomi considerati ridicoli, vergognosi o moralmente pregiudizievoli.

Passato coloniale ed eredità

Dal 1884 al 1915, la Namibia è stata una colonia del Reich con il nome di Deutsch-Südwestafrika. Durante il loro dominio, i tedeschi hanno perpetrato un vero e proprio genocidio nei confronti della popolazione Herero e Nama: si stima che rispettivamente l’80% e il 50% siano stati eliminati. I nomi tedeschi, compreso Adolf, non sono rari nel Paese. Eppure, come spiegato da Uunona, suo padre non conosceva la storia del dittatore nazista quando lo ha battezzato.

Uunona, scherzando sul fatto di non avere “mire espansionistiche di dominio globale”, e consapevole della reazione che il suo nome provoca oltre i confini africani, è decisamente molto distante dall’ideologia del suo omonimo. Da militante del partito Swapo, che governa dal 1990, il consigliere regionale ha dedicato la sua intera carriera alla lotta contro l’apartheid e in patria è conosciuto per la sua vicinanza ai più deboli e per la sua politica contro le discriminazioni. Purtroppo, però, quel nome all’estero ha tutto un altro significato.