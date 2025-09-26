Timbrava il cartellino, poi andava al bar e a fare compere come se niente fosse. A fine turno, rientrava. Per questo un dipendente comunale della provincia di Rieti è stato arrestato dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in seguito a delle indagini. Per ottemperare alle sue mancanze, il sindaco era stato anche costretto ad appaltare a ditte private ciò che avrebbe invece dovuto svolgere il dipendente assenteista. Ieri mattina, mercoledì 24 settembre, l’uomo è stato sorpreso nuovamente a timbrare il cartellino senza rimanere in servizio e quindi è scattato l’arresto in flagranza per truffa aggravata ai danni dello Stato e false attestazioni in servizio.

L’operazione “timbra e scappa”

L’operazione, chiamata ‘timbra e scappa’, è stata eseguita dai militari del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria ed è il risultato di un’attività investigativa portata avanti con tecniche tradizionali, dai pedinamenti agli appostamenti, che hanno documentato una serie di comportamenti reiterati. Il dipendente arrivava al Municipio della Sabina e timbrava l’inizio del servizio alle 7 circa; poi si allontanava dal luogo di lavoro per questioni private. Terminate le attività extra-professionali, faceva ritorno in Comune solo per registrare l’uscita.