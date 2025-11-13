Una magra ma dolce consolazione. A Pescara, in viale Gabriele D’Annunzio, alcuni giorni fa un ladro ha forzato la porta d’ingresso di un bar nel tentativo di compiere il più classico dei furti. Presto dentro, altrettanto presto fuori. Eppure, le cose per lui non sono andate come previsto. Una volta entrato, infatti, avrebbe provato ad aprire la cassa, ma il suo piano è miseramente saltato dopo l’arrivo fulmineo dei carabinieri, allertati dal proprietario del bar che si era accorto del furto in corso.

In fuga con un vassoio di dolcetti

A quel punto, messo con le spalle al muro, il ladro ha afferrato un vassoio di dolcetti esposto vicino all’ingresso e si è dato alla fuga. Una refurtiva piuttosto povera, seppur gustosa. Fortunatamente, i danni riportati si limitano alla porta d’ingresso forzata. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il ladro, che di certo non si aspettava l’arrivo delle forze dell’ordine in così poco tempo, si sarebbe limitato a rubare solo i dolcetti: tutto risulta infatti al proprio posto.

L’intera area è coperta da un sistema di videosorveglianza e le immagini delle telecamere sono ora al vaglio degli investigatori che cercheranno di risalire all’identità del responsabile. Una volta fallito il colpo forse ha avuto modo di consolarsi con un po’ di zuccheri.