Chi l’ha detto che correre una maratona è una sfida personale? Lorenzo Lotti, 28 anni, maratoneta e assessore allo sport del Comune di Predappio (Forlì-Cesena), ha alzato l’asticella, trasformando la corsa in un’esperienza di famiglia. Spingendo il passeggino del figlio Rodolfo, ha stabilito un nuovo record del mondo percorrendo 100 chilometri in 8 ore, 1 minuto e 40 secondi. L’impresa è avvenuta ieri negli Stati Uniti, alla Tidewater Strider Dismal Swamp 100k, a Chesapeake, Virginia.

Con temperature glaciali che hanno toccato i -7 gradi, Lotti ha letteralmente spinto il piccolo Rodolfo verso la gloria, mentre il bambino, del tutto indifferente al trambusto, ha dormito placidamente per sette delle otto ore di gara. Una scelta azzeccata quella della gara americana, obbligata da rigidi requisiti del Guinness World Records. E il risultato? Non solo il record, ma anche la vittoria assoluta della competizione.

Una passione di famiglia

Per Lotti non è la prima impresa memorabile: due anni fa, in Olanda, aveva già stabilito il record sui 50 chilometri con il figlio maggiore Raimondo come “co-pilota”. Questa volta il testimone è passato a Rodolfo, ma il risultato non è cambiato.

Il precedente record, fissato in oltre 9 ore dallo stesso organizzatore della gara, è stato polverizzato, confermando Lorenzo Lotti come un fenomeno unico nel panorama sportivo. E chissà se Rodolfo, una volta cresciuto, conserverà un ricordo speciale di quel giorno in cui suo padre lo ha portato… a passeggio nel Guinness!