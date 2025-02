Venezia, la città dell’amore, dell’arte e… delle gaffe turistiche. Non importa la stagione: c’è sempre qualcuno pronto a rendersi protagonista di imprese discutibili. Questa volta, il premio per l’atto di classe va a un turista tedesco di 64 anni che ha pensato bene di trasformare una delle calli più frequentate in un bagno pubblico a cielo aperto. Sole, caldo e folla estiva? Macché, siamo in pieno inverno e in pieno Carnevale! Il nostro eroe ha semplicemente seguito il richiamo della natura nel cuore pulsante della Serenissima.

La scena del crimine

L’epico momento si è consumato sabato mattina, intorno alle 10, alle Mercerie, la via dello shopping veneziano per eccellenza, a due passi da Piazza San Marco. Mentre passeggiava con moglie e amica, il turista ha avuto un’illuminazione: “Perché cercare un bagno quando posso risolvere tutto qui?”. Zip abbassata, problema risolto… o quasi. Peccato che gli agenti della polizia locale fossero nei paraggi e abbiano interrotto l’improvvisato pit-stop.

Quando è stato fermato, il turista ha tentato una giustificazione quantomeno creativa: “Non ho trovato un bagno!”. Peccato che Venezia sia ben fornita di servizi igienici, con 16 postazioni pubbliche, 97 bagni per donne, 94 per uomini e persino 15 nursery. Senza contare i bar e i ristoranti nelle immediate vicinanze. Insomma, le alternative c’erano…

Il conto (salato) per l’originalità

Alla fine, l’uomo ha dovuto pagare a caro prezzo la sua scelta “alternativa”: 350 euro di multa per atti contrari al decoro e un Daspo urbano con un supplemento di 100 euro. Un totale di 450 euro per una sosta che, con un po’ di pazienza, sarebbe costata al massimo qualche spicciolo per un caffè con annesso passaggio in bagno.