La rapper Cardi B, fidanzata con Stefon Diggs, il ricevitore dei New England Patriots, è diventata mamma per la quarta volta. Per festeggiare la nascita di suo figlio, dando libero sfogo alla propria immaginazione, ha deciso di rivolgersi ai particolari servizi di un’azienda, la Mommy Made Encapsulation, divenuta popolare negli Stati Uniti grazie alle richieste di star come Megan Fox e Vanessa Hudgens. La cantante si è così fatta realizzare un gioiello alquanto insolito: ha fatto rivestire d’oro il proprio cordone ombelicale. Quando si dice “un gioiello è per sempre”. A testimonianza di questa lavorazione fuori dal comune, sul profilo Instagram dell’azienda è comparso anche il procedimento di realizzazione dell’oggetto celebrativo.

Il cordone ombelicale rivestito d’oro

Il cordone è stato avvolto intorno a un supporto metallico, per poi essere modellato nella forma di un cuore e, infine, ricoperto di oro. In questa azienda, dove la stranezza, l’eccentricità e il kitsch sono evidentemente di casa, praticamente il luogo ideale per non poche celebrità, vengono offerti servizi di ogni tipo, come per esempio la trasformazione della placenta in capsule, che le madri possono assumere per acquisire le relative proprietà nutritive. “Sento di essere in un buon momento, mi sento molto forte. Io e il mio compagno ci sosteniamo moltissimo a vicenda e questo mi fa sentire come se potessi conquistare il mondo”, aveva dichiarato la rapper in una recente intervista parlando della propria gravidanza e della serenità ritrovata.

Com’era prevedibile, le reazioni a questo gioiello sono state molte, considerata l’enorme popolarità della cantante. In molti l’hanno criticata sui social, mostrando un certo disappunto e perfino disgusto tanto per la lavorazione del gioiello quanto per l’idea alla base. Altri, invece, si sono interessanti non poco a questa pratica insolita, chiedendo a gran voce nei commenti i relativi costi. C’era da aspettarselo: il prezzo non è assolutamente a buon mercato, anzi. Ma si sa, la stravaganze si pagano, soprattutto quando si fiuta il possibile lancio di una nuova moda o di una tendenza fresca fresca.